EN IMAGES - Le Chat de Geluck déambule dans Caen et séduit les visiteurs

Les visiteurs étaient nombreux pour venir découvrir les statues de l'exposition "le Chat déambule", du dessinateur Philippe Geluck, à Caen. Au total, 20 statues de bronze, de plus de 2 mètres et de 2,5 tonnes, sont dispersées dans la ville : devant l'Hôtel de ville, sur la place de la République, au port de plaisance et devant le Mémorial de Caen.

L'exposition se prolongera jusqu'au printemps 2022. © Radio France - Marie Martirossian

Malgré la pluie et le vent, Catherine a tenu à venir : "J'aime beaucoup le chat, j'adore ce mélange de poésie, d'humour à la Geluck, c'est vraiment une superbe exposition !" Même enthousiasme pour Maryse, qui redécouvre le Chat "dans une nouvelle dimension, grâce à la sculpture, alors qu'on est habitués à le voir en petit sur les planches de bande-dessinée."

Dans la ville, des empreintes de pattes de chat mènent aux lieux d'exposition. © Radio France - Marie Martirossian

De l'humour et de l'émotion

Eric, fan de bande-dessinée, est ravi de voir le Chat à Caen : "Ce que j'aime chez Geluck, c'est qu'il veut partager son chat à tout le monde, alors après les expositions de Paris et Bordeaux, c'est une chance de voir le Chat ici !"

Plusieurs statues du Chat trônent devant l'Hôtel de ville de Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Philippe Geluck a donc inauguré l'exposition en fin d'après-midi samedi. "Je suis extrêmement fier de voir mes statues devant l'Hôtel de ville, ce projet a été réalisé en deux ans et demi de travaux avec l'aide de 45 personnes en tout, et je voudrais remercier les Caennais de leur accueil fantastique, ils ont été merveilleux avec moi !"

Philippe Geluck s'est dit très heureux d'installer son exposition à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Pour continuer la visite, une exposition est installée au scriptorium de l'Hôtel de ville, avec des dessins et quelques sculptures de Geluck. L'exposition "le Chat déambule" restera en place jusqu'au printemps 2022. Le Chat devrait s'exporter à Genève, Luxembourg et Milan dans les prochaines années.