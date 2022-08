Le Château Bijou de la Bastide-Villefranche, aidé par la Mission Patrimoine

La Mission Patrimoine de Stéphane Bern a décidé de donner un coup de pouce pour sauver un nouveau joyau ignoré et en péril du patrimoine béarnais. Le Château Bijou à la Bastide-Villefranche est un domaine de 17 hectares avec un lac. Au centre, une ancienne maison bourgeoise du XVIIIe siècle a été entièrement remodelée et transformée de 1913 à 1924 par la propriétaire de l'époque, Charlotte Combes Saint-Macary. Ainsi les visiteurs pouvaient découvrir un cloître, un grand bassin, une chapelle et de nombreux aménagements paysagers qui aujourd'hui sont à reprendre entièrement.

Le grand bassin en cascades ne fonctionne plus. Des pergolas, il ne reste que quelques colonnes. © Radio France - Yannick DAMONT

Après avoir été transformé en centre de vacances pour la Mutuelle Générale de la Police, aujourd'hui le domaine est dans un état de ruine. Il a été pillé, incendié et vandalisé. L'urgence est donc de mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air, ce qui devrait couter près de deux millions d'euros. Le début des travaux est espéré pour le printemps 2023. Ce ne sera qu'un début. Une réhabilitation totale du domaine pourrait s'étaler sur plusieurs années et coûter plusieurs millions d'euros. L’ensemble a été classé en 2008 au titre des monuments historiques et racheté en 2009 par l’actuel propriétaire (un privé) qui veut en faire une résidence d'artistes, ouverte au public.

Le Château Bijou avec sa chapelle © Radio France - Yannick DAMONT

Le cloître de style roman © Radio France - Yannick DAMONT

A l'intérieur du château les dégâts sont considérables © Radio France - Yannick DAMONT

Tout a été pillé à l'intérieur, mobilier, tableaux, bas-reliefs, baignoires et même ici l'ascenseur © Radio France - Yannick DAMONT