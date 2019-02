Le château d'Amboise s'équipe de 400 HistoPad, la machine à explorer le temps numérique

Les audio guide peuvent rejoindre les malles de nos greniers, l'HistoPad arrive! Cette tablette numérique va révolutionner les visites de nos châteaux. Loches en est équipé, Amboise l'est depuis vendredi 1er février 2019.

Indre-et-Loire, France

L'HistoPad fait son apparition au château d'Amboise. L'HistoPad c'est une tablette numérique de réalité virtuelle qui vous transporte 5 à 6 siècles en arrière, à l'époque de Charles VIII quand le chantier du château d'Amboise était en cours ou bien quand les salles du château résonnaient des cris des soldats. Toutes ces scènes sont reconstituées sur l'HistoPad au fur et à mesure de votre visite. Depuis vendredi 1er février, tous les visiteurs en sont équipés. Le château dispose d'un stock de 400 tablettes. C'est une première que France Bleu Touraine a testé.

On le porte avec une courroie autour du cou comme un audio-guide mais l'HistoPad est plus que çà, beaucoup plus même qu'une simple tablette numérique, nous dit Edouard Lussan, l'un de ses concepteurs: "c'est une véritable machine à explorer le temps qui va révolutionner l'expérience des visites de nos monuments".

Cette machine à remonter le temps portative nous transporte par exemple dans la salle des gardes du château d'Amboise telle qu'elle était habitée et décorée au XVème siècle.

Je rentre dans la salle des gardes et en portant mon HistoPad à hauteur des yeux, je superpose l'écran avec la réalité de la salle. Alors, je suis transporté au XVème siècle où je vois deux gardes près de la cheminée. Si je clique sur la petite icône située sur l'image, l'un d'eux écrit sur un laisser-passer. Autour de lui s'agite une flamme dans une lanterne. La scène est saisissante de vérité. -Bruno De Sa Moreira, l'autre concepteur de l'histopad

La vie quotidienne au XVème siècle a ainsi été reconstituée sur tablette numérique dans six parties du chateau d'Amboise. "Il reste à sonoriser les écrans car ils ne le sont pas encore", avoue Samuel Buchwalder, chargé de projet au château, qui se demande encore comment on a pu se passer pendant aussi longtemps d'un tel outil pour les visites. Si 400 HistoPad équipent aujourd'hui le château d'Amboise, la cité royale de Loches en possède 160 depuis la mi-décembre. Le 15 avril, ce sera la forteresse royale de Chinon qui proposera aux visiteurs ces tablettes numériques sans supplément de prix. L'HistoPad a été conçu par une société parisienne qui s'appelle Histovery. Il équipe à ce jour 11 monuments et sites en France.