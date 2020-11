Le Château d'Ancy le Franc demande de l'aide pour restaurer une partie de sa toiture

Restaurer la toiture de l'aile sud du château devient urgent. Les fuites d'eau successives ont été réparées au fur et à mesure, mais pour sauvegarder l'édifice et les peintures murales qu'il contient , il faut maintenant engager de gros travaux explique Christina Hugot . Elle est chargée de la communication au château d'Ancy le Franc. "Les travaux vont porter sur tout ce qui est ardoises, charpente, la maçonnerie et les lucarnes. Tout ce qui fait la structure du chapeau de cette partie de la toiture. "

Le château d'Ancy le Franc est classé monument historique. Avec les aides de l'état notamment , il reste 60% de la totalité du financement à trouver. Des partenaires privés ont été sollicités. Et puis il y a donc cette opération de crowdfunding .

Objectif, atteindre au moins 10 000 euros de dons

Tout le monde peut faire un don . Avec un objectif raisonnable selon Christina Hugot. "Le premier pallier, c'est d'atteindre 10 000 euros. Cela me semble faisable. Ça peut couvrir la moitié des frais de maçonnerie par exemple. Avec le double on couvrirait la totalité. C'est un petit pourcentage par rapport à l'ensemble du projet . Mais pour nous c'est déjà un pas vers sa réalisation."

Le reportage de Damien Robine Copier

On peut donner à partir de 15 euros durant cette opération qui va durer un mois, jusqu'à mi-décembre. Il suffit de se rendre sur Dartagnans la plateforme de financement participatif. Et il y a des contreparties en fonction de la somme déboursée. Un livre sur le château , des entrées ou encore la possibilité de passer une journée sur place à l'occasion d'un évènement exceptionnel.

Les travaux de la toiture du château d'Ancy le Franc vont durer plusieurs mois. Si tout va bien, ils devraient débuter en septembre 2021.