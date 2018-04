Aubenas, France

Une rénovation des façades avait eu lieu il y a quelques dizaines d'années. Les pierres avaient été rejointées au ciment. Ce matériau ne convient pas à la pierre qui ne peut plus respirer. Résultat : des pierres qui éclatent ou se détériorent sous l'effet de la chaleur et du gel. La première phase des travaux a donc consisté à enlever les joints ciment pour refaire tous les joints à la chaux. Un travail colossal mais assez peu spectaculaire. Durant cette première phase, les toitures en tuiles vernissées ont été refaites. Certaines tuiles dataient du XVIIème siècle.

Les toitures en tuiles vernissées ont été refaites © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Retrouver les jardins suspendus

La deuxième phase des travaux qui débutera en janvier 2019 va permettre de retrouver plusieurs espaces qui existaient au XVIIème siècle et qui ont été construits depuis. Parmi ces espaces la cour au nord depuis laquelle on peut admirer le quartier du pont d'Aubenas et les monts d'Ardèche. Une petite cour de 150 m² mais qui abritait au XVIIème siècle les jardins suspendus du château sur 500 m². Les constructions postérieures vont être démolies pour retrouver tout l'espace et l'aménager à nouveau en jardin.

Un centre d'art contemporain

Le château d'Aubenas poursuit sa transformation pour en faire un centre d'art contemporain qui devrait ouvrir en 2021 selon le maire Jean-Pierre Constant. Les travaux vont maintenant concerner l'intérieur du château.

Les échafaudages de la façade principale seront démontés à la mi juin pour être installés sur une façade de côté explique Jean-Pierre Constant le maire d'Aubenas.

Les échafaudages de la tour sud devraient disparaître à la mi juin © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Plusieurs parties construites au XVIIIème et XIXème siècles vont être démolies. Puis débuteront les travaux pour créer des accès faciles à ce qui deviendra des salles d'exposition. Il y aura un escalier supplémentaire et un ascenseur pour accéder aux étages notamment pour les personnes à mobilité réduite. Une grande partie du rez-de-chaussée sera en libre accès avec une librairie et un espace restauration. Il y aura aussi le guichet d'accès au centre d'art contemporain.