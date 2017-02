Le chateau d'Aulteribe profite de la baisse de fréquentation des grands monuments parisiens

La fréquentation touristique a baissé à Paris l'an dernier. La capitale a perdu 1,5 million de visiteurs. Les grands monuments en ont fait les frais. A l'inverse, les plus petits s'en sortent beaucoup mieux. C'est le cas, par exemple, du château d'Aulteribe dans le Puy de Dôme.

Est-ce la conséquence des attentats, mais la fréquentation touristique a été sensiblement en baisse dans la capitale l'an dernier. Paris a perdu 1,5 million de visiteurs. Et ce sont essentiellement les grands monuments qui en ont fait les frais. A l'inverse, les plus petits semblent mieux s'en sortir, notamment en province. C'est en effet le cas pour le château d'Aulteribe dans le Puy de Dôme, qui a vu se fréquentation augmenter de 28% avec plus de 10 000 entrées. "On pense que le contexte des attentats, l'insécurité, a bien évidemment joué en notre faveur" reconnaît Lionel Arnault, l'administrateur de ce château qui date du XIVe siècle, "les parisiens ont boudé la capitale, les étrangers aussi, ce que confirme les statistiques, et ils viennent plus en région".

Les petits monuments en profitent

Ouvert toute l'année, le château d'Aulteribe attire les familles, avec de nombreuses animations en période de vacances. "On vient au moins une fois par an" explique cette grand-mère venue avec sa petite-fille. "Nous, on ne connaissait pas ce lieu, mais c'est vrai qu'on a privilégié cette destination en Auvergne plutôt que d'autres sites plus fréquentés" ajoute ces retraités ardéchois.

Les visiteurs semblent privilégier les petits monuments © Radio France - Jean-Pierre Morel

A Paris, ce sont notamment les touristes chinois et japonais qui ont fait défaut. "On constate aussi un retour aux sources des Auvergnats, qui reviennent dans la région, et qui redécouvrent son patrimoine" se félicite Lionel Arnault.

En Auvergne, Aulteribe n'est toutefois pas le seul site ayant profité de cette affluence de visiteurs. Le petit château de Chareil-Cintrat, dans l'Allier, a vu sa fréquentation augmenter de 68% l'an dernier.