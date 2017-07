Le chateau d'Azay-le-Rideau remis à neuf rouvre ses portes au public

Après deux ans de travaux, le château d'Azay-le-Rideau a retrouvé son éclat et son mobilier d'époque

Le château d'Azay-le-Rideau accueille à nouveau les visiteurs ce vendredi 7 juillet à 9h30. Pendant deux ans, d'avril 2015 à avril 2017, le monument a fait l'objet d'une exceptionnelle restauration. Pour 20 millions d'euros, la charpente, la toiture, et la façade ont été refaits à neuf et l'intérieur du château a été remeublé avec du mobilier d'époque. La façade du château a retrouvé cette couleur miel caractéristique de la pierre de tuffeau et la toiture cette couleur anthracite de l'ardoise angevine.Aujourd'hui, Azay-le-Rideau est redevenu l'écrin qu'il était de la Renaissance jusqu'au XIXème siècle.

"On peut maintenant voir à la perfection les décors sculptés alors qu'ils avaient disparu à cause des algues et des moisissures. La toiture a retrouvé sa caractéristique bleutée-noire. C'est la physionomie du château qui est remise à jour et l'âme du monument qui revit" Chrystelle Laurent, l'administratrice du château.

L'intérieur du monument n'a pas été oublié.150 meubles en provenance des réserves du Mobilier National ont été installés, tous de l'époque des marquis de Biencourt, cette famille du XIXème qui a été longtemps propriétaire du château. Ces meubles qui appartiennent à l'Etat resteront au château pendant 30 ans. Ensuite, ce sera aux générations futures de renégocier la convention de prêt avec le Mobilier National.

Le grand salon du château et son nouveau mobilier © Radio France - Denis Guey

"Vous avez des tables de salle à manger, vous avez un buffet-dressoir, des tables rafraîchissoir, des tables à thé, et dans la bibliothèque des tables à jeu, des tric-trac et des tables bouillotte" Jean-Jacques Gauthier, inspecteur au Mobilier National

Avec cette restauration complète, Chrystelle Laurent, l'administratrice du château, espère faire bondir la fréquentation et atteindre les 300 000 visiteurs annuels. L'accueil a d'ailleurs été repensé avec de nouveaux documents. Livret d'accueil revu et corrigé, audio guide neuf, application téléchargeable sur Appel Store et Google Play. Et pour couronner le tout, une découverte scientifique et historique: des recherches ont démontré que la femme de Gilles Berthelot a été la véritable inspiratrice de la reconstruction du châeau à la Renaissance, même si le trésorier de Louis XII reste celui qui a acheté la forteresse médiévale en 1510.