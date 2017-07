Le château d'eau République de Saint-Jean-de-Braye va prendre des couleurs

Gildas Thomas a commencé, mercredi 28 juin, à peindre le château d'eau. Cette oeuvre sera le point final du parcours touristique consacré à Henri Gaudier-Brzeska, le sculpteur né à Saint-Jean-de-Braye en 1891. Gildas Thomas s'est inspiré du travail de l'artiste pour réaliser ses personnages.

Gildas Thomas s'est lancé dans la nuit de mercredi à jeudi dans la réalisation de son oeuvre sur le château d'eau de la rue de la République à Saint-Jean-de-Braye. Avec l'aide d'un projectionniste, il a affiché l'esquisse de la peinture sur le bâtiment. Perché sur une nacelle, il a ensuite tracé les contours du premier personnage. L'artiste reste une dizaine de jours sur place pour terminer l'oeuvre, tout dépendra de la météo car la pluie empêche toute avancée.

L'artiste-peintre a découvert Henri Gaudier-Brzeka en s'intéressant au projet de la mairie de Saint-Jean-de-Braye. "Je me suis beaucoup renseigné sur la personne et j'ai été assez bluffé par son travail, avoue Gildas Thomas. C'est un artiste qui a eu une activité courte, seulement 4 ans, et pourtant il fait le lien entre la figuration et l'art abstrait qui en découle."

Le point final d'un parcours touristique

Henri Gaudier est né à Saint-Jean-de-Braye en 1891. Entre 1911 et 1914, le sculpteur s'installe en Angleterre. Il est influencé par Rodin puis par Jacob Epstein et Constantin Brancusi. Le sculpteur taillait directement ses œuvres dans le marbre ou la pierre. Ses sculptures représentent des portraits, des animaux ou encore des personnages, sous une forme quasi abstraite, entre cubisme et primitivisme. Les œuvres d'Henri Gaudier-Brzeska sont exposées dans des musées à travers le monde : Londres, Cambridge, Chicago, New-York, au Centre Pompidou à Paris et au Musée des Beaux-Arts à Orléans.

Pour commémorer les 100 ans de la mort d'Henri Gaudier, la mairie de Saint-Jean-de-Braye inaugure en 2015 un parcours touristique consacré à l'artiste. 11 étapes composent cet itinéraire de 6,5 km. La Ville avait lancé un appel à projet pour la réalisation d'une peinture en hommage à l'artiste sur le château d'eau République. 8 candidats ont postulé et c'est finalement l'esquisse de Gildas Thomas qui a séduit la municipalité.

Gildas Thomas a prévu de peindre deux porteurs d'eau sur le château d'eau. Une femme (vue A) et un homme (vue B). © Radio France - Capture d'écran du dossier de presse

Gildas Thomas ne va pas réaliser une reproduction d'une oeuvre de Gaudier-Brzeska mais une interprétation du travail de l'artiste.

"Cet artiste était essentiellement sculpteur donc j'ai imaginé le château d'eau comme un bloc de marbre et mon personnage s'intègre dedans de manière à épouser les formes du bâtiment."

Sur les 35 mètres de haut du château d'eau, Gildas Thomas a décidé de peindre deux porteurs d'eau, un homme et une femme. "Gaudier-Brzeska a beaucoup travaillé le marbre, la glaise et quelques pierres comme la jade, explique l'artiste-peintre. Je me suis donc basé sur ces teintes : de l'ocre, du gris très pâle, des couleurs qui ont aussi pour but de s'intégrer à l'environnement."

Une oeuvre abstraite qui donne libre cours à l'imagination

Les personnages proposés par Gildas Thomas sont composés de courbes et de droites. Un art abstrait qui laisse place à l'imagination d'après l'artiste : "Peu de personnes reconnaissent des porteurs d'eau, certaines y voient même des oiseaux." L'artiste restera sur place quelques jours pour présenter la peinture aux passants.