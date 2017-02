Le château de Balazuc à nouveau dans le top 10 français des chambres d'hôtes selon Tripadvisor

Pour la troisième année consécutive, le site Tripadvisor classe dans son top 10 des meilleures chambres d'hôtes de France le château de Balazuc en Sud-Ardèche. Florence et Luc Lemaire en sont les propriétaires depuis 2011.

La grande bâtisse se trouve au sommet du village classé de Balazuc. On est à quelques kilomètres d'Aubenas et Balazuc fait partie des plus beaux villages de France.

Un bouche à oreilles mondial

Depuis trois ans, les hôtes laissent des avis sur Tripadvisor. Ils le font d'eux-mêmes ou encourager par les propriétaires du château Et comme la plupart du temps, les hôtes sont satisfaits et bien le résultat, c'est 284 avis "excellents" et trois avis "très bons". Cette publicité qui ne coûte rien a l'avantage d'être mondiale. Les chambres d'hôtes sont fermées jusqu'au 1er Avril mais déjà de nombreux week-end ont été réservés.

Un cadre exceptionnel

Evidemment la bâtisse est superbe. Un château du XIème siècle entièrement rénové mais avec un grand respect de l'architecture médiévale.

Le château de Balazuc et le couloir de nage -

La chambre des Buis, une des quatre chambres d'hôtes du château de Balazuc -

Le salon du château de Balazuc -

Tripavisor, un vrai plus mais pas seulement

Luc Lemaire a bien une explication sur le succès de ce bouche à oreille au-delà du cadre et de la vue. C'est la façon de recevoir ceux qu'il refuse d'appeler clients mais qu'il appelle hôtes. Ils sont souvent très demandeurs d'explications historiques, d'anecdotes sur le château ou le village. Luc Lemaire se plie et se plaît à parler avec ses hôtes. des hôtes qui dit-il reviennent régulièrement et deviennent parfois des amis. Mais évidemment, tout cela a un coût: il faut compter 170 € la chambre pour une nuit et deux personnes.