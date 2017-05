PHOTOS - Le château de Candé en Indre-et-Loire se replonge dans le "mariage du siècle"

Le domaine de Candé accueille pour un mois une exposition temporaire à l'occasion des 80 ans du « mariage du siècle » entre l’ex-roi d’Angleterre Edouard VIII et Wallis Simpson. Un des éléments de cette exposition sera la reconstitution du buffet.

A partir du 4 mai, et jusqu'au 4 juin 2017, le Château de Candé à Monts nous fait revivre le mariage du siècle en Touraine. Une exposition, ou plutôt une scénographie, nous replonge dans cette journée du 3 juin 1937, jour de mariage entre Edouard VIII et Wallis Simpson. Un mariage qui choque tout le Royaume-Uni. Edouard VIII est le roi d'Angleterre depuis 1 an à peine mais il veut épouser cette fameuse Wallis Simpson. Une riche mondaine américaine, deux fois divorcée.

Les tenues des mariés - Château de Candé

Chocking évidemment. Refus du gouvernement, de l'Eglise, mais refus aussi de la famille royale. Peu importe, Edouard VIII préfère abdiquer, il laisse la couronne royale à son frère cadet Albert, sous le nom de George VI. Albert connu du grand public pour avoir surmonté ses bégaiements.

Le repas des mariés - Château de Candé

Edourad VIII (devenu ensuite Duc de Windsor) régna donc 326 jours seulement, soit le plus petit règne de la Monarchie britannique. C'est donc chez nous au Château de Candé qu'il épouse Wallis Simpson. La cérémonie est belle, mais elle est boycottée par Buckingham et par toute la famille royale anglaise. C'est cette cérémonie que le Domaine de Candé vous propose de revivre pendant 1 mois au travers d'une scénographie inédite et ludique.

Horaires : Du mercredi au dimanche (et jours fériés) / 10h30-12h30 et 13h30-18h - Plein tarif 6,50 euros - Gratuit pour les moins de 7 ans.