Le château de Chambord ouvre quatre salles racontant son rôle de sauveteur de l'art en 1939-1945

"C'est un épisode à la fois méconnu mais central dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du château", résume Jean d'Haussonville, le directeur général du Domaine national de Chambord : pendant la seconde guerre mondiale, Chambord a servi de lieu de dépôt à des milliers d'œuvres d'art qui ont ainsi été mises à l'abri. Un épisode désormais raconté dans une exposition permanente, aménagée sur 4 salles, qui ouvre au public ce dimanche 21 novembre.

"Sauver un peu de la beauté du monde"

L'exposition s'intitule joliment "Sauver un peu de la beauté du monde" (formule empruntée à Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume durant la seconde guerre mondiale). Car il s'agissait bien d'un sauvetage : 4 000 mètres cubes d'œuvres confiées à Chambord par une quarantaine de musées nationaux, à commencer par Le Louvre. Et parmi ces œuvres : les tentures de "La Dame à La Licorne", "La Liberté guidant le peuple" de Delacroix, "Le cirque" de Seurat, "Sur la plage" de Manet, "La femme au boa noir" de Toulouse-Lautrec, et même "La Joconde" de De Vinci (même si celle-ci ne resta en fait que 3 mois à Chambord, avant d'être cachée au château de Montal, dans le Lot).

La Liberté guidant le peuple (1830) d'Eugène Delacroix © Maxppp - Active Museu

"Au fond, ces œuvres appartiennent au patrimoine de l'humanité, souligne Yannick Mercoyrol, le directeur de la programmation culturelle à Chambord. Et le château de Chambord lui-même a été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, il y a là un aller-retour assez fascinant. C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de raconter ces événements, d'autant qu'on sait, maintenant, que l'art fut bel et bien un enjeu de la seconde guerre mondiale."

Le choix stratégique de Chambord

Si Chambord a été choisi pour ce rôle d'entrepôt, dès le 28 août 1939, c'est parce que le château (devenu propriété de l'Etat en 1930) était à la fois loin des villes - et donc des cibles potentielles de bombardement - totalement vide et immensément grand. "Chambord répondait à ces 3 critères, confirme Yannick Mercoyrol, l'aspect spacieux a été un point crucial puisque ce fut un déménagement gigantesque : 4 000 mètres cubes, c'est considérable, c'est comme si vous remplissiez du sol au plafond tout le rez-de-chaussée du château ! Et puis n'oublions pas qu'il fallait aussi un porche d'entrée suffisamment haut et large pour faire entrer les grands formats."

Les œuvres furent acheminées à Chambord par convoi exceptionnel et sous haute surveillance © Radio France - François Guéroult

Tableaux, dessins, sculptures sont enfermés dans des caisses, mais font l'objet d'un soin constant pendant toute la guerre. "Les œuvres sont alors examinées très souvent, décrit Alexandra Fleury, qui a conçu cette exposition permanente. D'abord, elles font l'objet d'une vérification au moins une fois par an : on s'assure que tout se passe bien, qu'elles ne se dégradent pas malgré un environnement très humide. Ensuite, certaines font l'objet d'études de la part des conservateurs qui continuent leur travail malgré la guerre. D'autres enfin sont restaurées, selon un programme de restauration établi avant la guerre."

Les œuvres entreposées à Chambord étaient conservées dans des caisses que reconstitue l'exposition permanente © Radio France - François Guéroult

Des dépôts connus des Allemands, mais préservés des nazis

Les Allemands savaient que toutes ces œuvres étaient conservées à Chambord, mais ils n'essaieront jamais de se les approprier. "Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux de l'époque et qui fut à l'origine de ce plan de sauvetage, obtint en effet la promesse du comte Wolff-Metternich, son interlocuteur à la Wehrmacht, que les collections nationales ne seraient pas inquiétées, explique Alexandra Fleury. Une garnison allemande de 6 soldats s'est d'ailleurs installée à Chambord en 1941 pour aider la trentaine de gardiens français à surveiller le château."

Il y eut cependant une exception : 13 caisses appartenant à des collectionneurs juifs, et qui furent saisies par les nazis en juillet 1941, en dépit des protestations de Jacques Jaujard. Toutes les autres œuvres furent restituées aux musées en parfait état après la guerre, et de manière progressive, les dernières caisses quittèrent Chambord en 1949. L'exposition permanente qui retrace ce morceau de l'histoire de l'art et du château sera inauguré ce samedi soir par Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, avant d'ouvrir au public dimanche.