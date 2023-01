Le château de Chantilly a battu son record de fréquentation en 2022

Le château de Chantilly, dans l'Oise, a battu son record de fréquentation en 2022, en accueillant 525 000 visiteurs, annonce ce jeudi le domaine de Chantilly fondation d'Aumale.

ⓘ Publicité

Ce sont d'abord les visites du château et les événements culturels, comme les expositions, spectacles équestres, la Journée des Plantes ou encore le pique-nique en blanc, qui ont attiré du monde. La billetterie du château de Chantilly a comptabilisé 445 000 visiteurs en 2022. Ils étaient 423 000 en 2019, année de référence avant les périodes de fermetures liées au covid, et 288 000 en 2021.

À ce chiffre s’ajoutent les 80 000 visiteurs accueillis pour des événements privés et dans les espaces loués, notamment pour le son et lumière Chantilly, le Rocher des Trésors, le concours d’élégance automobile Chantilly Arts et Elégance ou encore le Triathlon de Chantilly, ainsi que les visites privées du domaine.