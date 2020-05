Le château de Chenonceau rouvre ce samedi 30 mai pour 3 jours

Le château de Chenonceau annonce sa réouverture ce samedi, pour 3 jours. Il sera ouvert en juin les vendredis, samedis et dimanches.

Le château de Chenonceau rouvre ses portes ce samedi 30 Mai. Il sera ouvert pendant 3les 3 jours de ce long week-end : samedi 30 et dimanche 31 Mai, ainsi que lundi 1er Juin, (Weekend de Pentecôte) de 10h à 17h.

Par ailleurs, pendant le mois de juin , le château qui attire 850.000 visiteurs par an ouvrira les vendredis, samedis, dimanches et lundis de 10h à 17h.

En revanche les restaurants sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions d’accueil, le château a mis en place des mesures sanitaires exigeantes, afin d’offrir des garanties de sécurité optimales à notre public, comme à nos équipes. Tous les détails sur www.chenonceau.com.