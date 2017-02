Le château de Curzay-sur-Vonne perd son étoile au Michelin 2017

Le restaurant du château de Curzay-sur-Vonne, la Cédraie, dans la Vienne, perd son étoile, dans l'édition 2017 dui guide michelin. Le Poitou ne compte plus qu'un seul restaurant étoilé.

Le palmarès du Guide Michelin 2017 est tombé ce matin, et il distingue un seul restaurant dans le Poitou : Passions et Gourmandises, à Saint-Benoît, près de Poitiers, dont le chef est Richard Toix. Il conserve son étoile, et devient le seul étoilé en Vienne et Deux-Sèvres.

Le restaurant La Cédraie, installé dans le château de Curzay-sur-Vonne (Vienne) perd son macaron. Il se voit attribuer une "assiette Michelin", pour "la cuisine de qualité qu'il propose" d'après l'édition 2017. Il n'a donc plus d'étoile.

Dans les Deux-Sèvres, il n'y a toujours aucun établissement récompensé.