Le château de Digoine rouvre ses portes

C'est l'un des fleurons du patrimoine du XVIIIe siècle en Saône-et-Loire, le Château de Digoine a rouvert ses portes au public ce vendredi 22 mai. C'est la première des quatre baronnies du Charolais, ses seigneurs y tinrent d'ailleurs une place prépondérante à la cour des Ducs de Bourgogne.

L'histoire du Château de Digoine

L’histoire du Château de Digoine remonte à 1390 lorsque Robert de Damas épouse Marie de Digoine, l’ultime représentante de la famille. Sous le nom de Damas de Digoine, ils firent ériger les imposantes tours de la façade nord, octroyant à l’édifice ses premiers éléments défensifs. Puis, au bout de l’esplanade Sud, deux autres tours reliées par des douves sèches viendront encadrer la grille d’honneur et achèveront d’intégrer le château à l’ère médiévale. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le Château de Digoine évolue en logis d’agrément et adopte son apparence définitive

Un festival de roses

Aménagée en 2017, la roseraie constitue l’une des créations majeures de ces dernières années. Présentant plus de 2 000 rosiers anciens répartis en une soixantaine de variétés, elle est mise en valeur par des chambres végétales composées de 600 jeunes ifs.

Pour cette saison 2020, de nouvelles variétés de roses ont été plantées : Ingrid Bergman, Baronne de Rothschild, Belle de Clermont, Jardin de Granville et Annapurna

Infos pratiques

TARIFS

Selon les âges et les endroits visités (Château, théâtre et jardins), les tarifs vont de 3 à 12€. La gratuité est proposée aux enfants de moins de 7 ans et aux personnes handicapées sur présentation d’une carte.

HORAIRES

Le château et les jardins sont ouverts tous les jours du 22/05 au 31/10, sauf fermeture exceptionnelle, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Du 01/06 au 31/08 : de 9h30 à 19h

Du 01/11 au 27/11 et du 30/11 au 31/12 : Fermé

Visites guidées du château à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h 16h et 17h

Les visites du château et du théâtre sont uniquement guidées. Une réservation préalable est conseillée pour les groupes à partir de 10 personnes. En cas d’évènement particulier, les horaires des visites guidées sont susceptibles d’être modifiés.

Afin de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel, vous devrez garder vos distances et de respecter les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du château.