Le château de Fages en Dordogne récompensé par la Fondation du Patrimoine

C'est le seul site périgourdin dans la liste des 33 lauréats de ce fond "Patrimoine et Tourisme local" de la Fondation du Patrimoine en lien avec le site Airbnb qui finance à hauteur de 5,6 millions d'euros. Le château de Fages à Saint-Cyprien va recevoir 20.000 euros pour aider dans la rénovation des couvertures du logis gothique qui date du XIIIe siècle et de la Tour d'escalier reconstruite à la fin du XVIe siècle.

Des travaux pour rénover les toitures

Les travaux doivent débuter au cours du mois de septembre, indique l'actuelle propriétaire, Paquerette Durand. Il s'agit de travaux importants sur les toitures et sur la charpente pour mettre fin aux infiltrations d'eau. Les couvertures ont été refaites dans les années 60 par son père, Louis Durand, qui a acheté le château en 1964, mais depuis les toitures en lauze se sont abîmées. Le chantier s'élève à 332.000 euros, explique la propriétaire, "dont 40% sont subventionnés par la DRAC" (direction régionale des affaires culturelles).

Il reste 180.000 euros à financer, si l'on retire la subvention obtenue avec le programme de la Fondation du Patrimoine. Paquerette Durand envisage de lancer une cagnotte en lien avec la Fondation pour aider à boucler le financement de ce premier chantier.

Le château va ouvrir à la visite

Le château a ouvert pendant les journées du Patrimoine et durant l'évènement Château en Fête. Cependant, il va ouvrir pour la première fois en continu, cet été, à partir de 14h, le dimanche 9 juillet. Les visiteurs pourront découvrir les extérieurs du château avec une visite commentée.

À partir du dimanche 16 juillet, et tous les dimanches de juillet et du mois d'août, des démonstrations et initiations de combat à l'épée pendant la Renaissance à partir de 14h, l'après-midi, seront organisées par la compagnie la Garde de la Salamandre à Sarlat.