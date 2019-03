PHOTOS - Le Château de Forcalqueiret n’a pas encore touché l’aide du Loto du Patrimoine 2018

Forcalqueiret, France

Le Château de Forcalqueiret, qui date du XIIè ou XIIIè siècle et qui est aujourd’hui en ruines, a été sélectionné l’an passé pour bénéficier du Loto du Patrimoine. Si le jeu a permis de récolter 20 millions d’euros pour sauvegarder plus de 250 bâtiments en péril dans toute la France, il est encore impossible de savoir combien va toucher la commune de Forcalqueiret. "Le calcul n'a pas encore été fait" précise la Fondation du Patrimoine, en charge de la redistribution des gains.

Pas encore de subventions mais de vraies retombées

Même si le montant de l’aide n’est pas connu, Pierre Gauthier, le maire de Forcalqueiret, est ravi du coup de projecteur offert par le Loto du Patrimoine et la mission Bern : "Le Loto a eu un vrai effet : beaucoup de personnes se sont tout simplement rendu compte qu’il y avait un château à Forcalqueiret. Quand on passe en voiture sur la départementale, on ne voit qu’une façade, mais derrière il y a une cours de 400 m², 4 grandes salles, un réservoir d’eau… et ça les gens ne le savaient pas".

Les travaux de consolidation sont urgents

Mais ce site exceptionnel est aujourd’hui en péril. Les travaux de consolidation deviennent urgents car le "Castellas" (château en ruine en provençal, NDLR) menace de s’écrouler. "Si on ne fait rien, le château va tomber. Aujourd’hui ? Demain ? Dans 6 mois ? Dans un an ? Je ne sais pas mais il tombera" dit fataliste le maire. Des architectes ont établi un premier devis pour cristalliser les roches et arrêter l’érosion du site. La note est salée : plus d’un million d’euro HT... soit l'équivalent du budget d'investissement de ce village de 2800 habitants.

Appel aux dons auprès du grand public et des entreprises

Pierre Gauthier veut donc parer au plus urgent en lançant, pour le moment, les travaux sur une seule façade du château. Cela coûterait 396.000 €. Le chantier pourrait être financé par la commune, par d’autres collectivités et par la dotation de la Fondation du Patrimoine. "Même si elle ne donne que 10€, ce serait déjà 10€ pour le château" explique l’élu qui va s’appuyer sur la Fondation du Patrimoine pour lancer dans les semaines qui viennent une souscription auprès du grand public et des entreprises.

Les travaux de consolidation sont urgents : les façades s'écroulent. © Radio France - Sophie Glotin

En raison des risques d'éboulements, l'accès au site est interdit au public © Radio France - Sophie Glotin

Une cheminée dans une des quatre salles du château © Radio France - Sophie Glotin