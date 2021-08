Le château de Francières dans la Somme rénové grâce au Loto du Patrimoine

Le château de Francières, construit en 1620 par un conseiller du Roi Henri III fait partie des 100 nouveaux monuments choisis par la Fondation du Patrimoine pour bénéficier d'une aide financière pour sa rénovation.

Le château présente un long corps de bâtiments de 75 m, construit en craie, avec deux courtes ailes symétriques côté parc et une aile asymétrique côté cour. Le château a fait l'objet depuis plusieurs siècles de successions et de ventes. Il est aujourd'hui la propriété depuis 2012 de Bernard Rouyer, originaire de région parisienne.

"103 fenêtres à changer"

L’état de conservation de l’ensemble du site est relativement dégradé et seulement 60% des bâtiments sont habitables. Les propriétaires ont déjà repris les toitures des communs, les cheminées du château et réalisé un assainissement complet aux normes en vigueur. Mais les façades nécessitent une reprise complète, avec en particulier les linteaux, les appuis de fenêtres, les corniches et les soubassements. Les toitures en ardoise du château, des deux pavillons et du pigeonnier sont également abîmées.

Les travaux à réaliser se portent donc sur la restauration des façades et des toitures en ardoise du château, des deux pavillons d’entrée et du pigeonnier, ainsi que le remplacement de l’ensemble des 103 fenêtres du château.

Une fois les travaux réalisés , Bernard Rouyer souhaite ouvrir une partie du site au public d'ici 4 à 5 ans.

Le montant des travaux s'élève à 850 000 euros pour la façade et 450 000 pour le parc.

2 autres bâtiments picards font partie de la nouvelle liste de la mission du Patrimoine : le château de Morainvilliers situé à Sains-Morainvilliers dans le nord de l'Oise et le lavoir de Trosly Loire au nord de Soissons dans l'Aisne

Pour financer les travaux, des nouveaux tickets à gratter ont été mis en vente au pris de 15 euros, 1 euro 83 seulement est reversé a la Fondation du Patrimoine