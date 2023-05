Le château de Grignan en lice pour le concours du monument préféré des Français

Un joyau du patrimoine drômois peut-il devenir monument préféré des Français ? En tout cas, le château de Grignan a été sélectionné par la célèbre émission de France 3 pour participer à l'édition 2023, dont les votes s'ouvrent ce mardi 9 mai à 10 heures. Il s'agit d'une première étape, régionale : le château est en compétition avec la Basilique Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, et la cuivrerie de Cerdon, dans l'Ain. Vous avez jusqu'au 26 mai à 23h59 pour voter sur ce lien : ftvetvous.fr/monumentprefere

Le château de Grignan avait déjà participé en 2014 à ce concours, arrivé deuxième de l'étape régionale à l'époque derrière le Monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse, qui avait remporté le concours national. Construit à partir du XIe siècle, le château est un lieu touristique majeur dans la Drôme, avec 160.000 visiteurs et spectateurs par an. Il appartient au Département de la Drôme depuis 1979. La billetterie des fêtes nocturnes de Grignan ouvre également ce mardi 9 mai, avec cette année l'Avare, qui sera joué dans le cadre de l'anniversaire des 200 ans de la naissance de Molière.

Florent Turello, directeur des châteaux de la Drôme. "Forcément on est très contents d'apprendre cette sélection du 'Monument préféré des Français'. L'idée va être de diffuser largement cette information pour que les gens votent. Ce sera aussi à chacun de partager son amour du château de Grignan, son expérience, ce qu'on a pu vivre. En 2014 c'était très agréable, on voit que ce sont des moments où les gens partagent des souvenirs, montrent l'attachement qu'ils ont au lieu, le rayonnement aussi qu'on peut avoir, on sait qu'il va jusqu'à l'international."