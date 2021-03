Les jardins du château de Hautefort rouvrent en Dordogne

Les jardins et le parc du château de Hautefort, en Dordogne, ouvrent de nouveau au public, à partir du 1er avril. Les horaires restent inchangés.

Il sera de nouveau possible de déambuler dans les jardins et le parc du château de Hautefort, en Dordogne. À partir du jeudi 1er avril, ils rouvrent au public. Les horaires ne changent pas, les jardins et le parc seront accessibles tous les jours de 10 heures à 12 heures 30, puis de 14 heures à 18 heures 30. La billetterie, quant à elle, fermera à 18 heures. Il est, toutefois, recommandé aux visiteurs de privilégier la réservation en ligne sur le site internet du château.

Quatre hectares de jardins

Des mesures sanitaires sont mises en place, afin d'assurer la sécurité de tous les visiteurs et du personnel du château. Elles sont consultables en ligne et sur place. Le port du masque est notamment obligatoire sur tout le site.

Le domaine s'étend sur quatre hectares de jardins à la française et 30 hectares de parc paysager. Il sera possible d'accéder à la cour d'honneur, ainsi qu'à la boutique située sous la galerie d'honneur. Le reste du château reste, en revanche, fermé aux visiteurs.

Une animation pour Pâques

L'animation prévue pour le lundi de Pâque, le 5 avril, est maintenue, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières. Parmi les activités proposées : un jeu de piste en plein air, à réaliser individuellement, avec des énigmes. Chaque enfant recevra également un ballotin de chocolat au moment du passage en billetterie.

Toutes les informations sur : www.chateau-hautefort.com.