Le château de Jarnosse dans la Loire est en train de renaître de ses ruines

Alors que Stéphane Bern relance cette semaine son opération du loto du patrimoine, pour sauver des monuments, on vous invite à visiter le Chateau de Jarnosse à quelques kilomètres à l'est de Roanne

Jarnosse, France

Un château médiéval mais qui depuis la révolution française n'a cessé de se dégrader.

La tour restante est très impressionnante © Radio France - Yves Renaud

Il a été racheté en 2018 par Franck SCHELL, un architecte stéphanois qui a décidé de sauver ce qui était sauvable.

Autant de travail à venir à l'intérieur qu'a l’extérieur © Radio France - Yves Renaud

Avec l'aide d une association crée pour la circonstance, il veut rendre au château un peu de son lustre d’antan malgré les difficultés techniques et financières que représentent ce défi

Le projet de remise en état du château © Radio France - Yves Renaud

Franck SCHELL nous raconte dans le détail son coup de cœur et l histoire de ce château.

la belle histoire de la rénovation du château de Jarnosse avec son propriétaire Franck SCHELL Copier

Franck Schell devant ce ce château qui devient chaque jour un peu plus sa passion dévorante © Radio France - Yves Renaud

La démarche de sauvegarde et de remise en état a plu à la fondation du Patrimoine et a la mission Stéphane Bern qui apportent, l'une et l'autre, leur caution et leur soutient financier à cette opération coup de cœur pour le château de Jarnosse.

Des soutient de poids dans le travail de rénovation © Radio France - Yves Renaud

Un formidable encouragement pour franck SCHELL le nouveau chatelain de Jarnosse.

Le château de Jarnosse ouvrira tout grand ses portes pour les journées du patrimoine les 20 / 21 et 22 septembre prochain avec une conférence et des expositions autour de l'histoire du château.