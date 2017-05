Le château de l'Islette à Azay-le-Rideau a accueilli le tournage du film "Rodin" avec Vincent Lindon

"Rodin", le film avec Vincent Lindon est présenté mercredi 24 mai au festival de Cannes. Le château de l'Islette, à Azay-le-Rideau, avait servi de cadre aux amours tumultueuses entre Rodin et Camille Claudel, à partir de 1890. Il a servi de décor pour quelques scènes du film de Jacques Doillon.

C'est LA sortie cinéma du mercredi 24 mai, et l'évènement du jour au festival de Cannes : le film "Rodin", de Jacques Doillon, sort aujourd'hui, avec Vincent Lindon dans le rôle principal, et Izïa Higelin en Camille Claudel. Le film a en partie été tourné à Azay-le-Rideau, au château de l'Islette, un chateau du XVIème siècle qui a abrité les amours tumultueuses des deux artistes.

Dans le parc du château de l'Islette, 40 panneaux présentent les "Tops et les Flops" de Rodin grâce à des anecdotes sur sa vie et son oeuvre. © Radio France - Boris Compain

Camille Claudel compare le château au paradis, dans une lettre d'amour envoyée à Rodin

Un paradis qui n'a pratiquement pas changé depuis que Rodin et Camille Claudel y ont vécu 6 mois par an, de 1890 à 1892. Le château de 4 niveaux de 500 mètres carrés chacun est toujours encerclé par les eaux de l'Indre, la rivière qui traverse les 30 hectares de parc, dont 14 sont ouverts au public. C'est dans ce lieu enchanteur que Rodin a notamment façonné la statue de Balzac, une de ces oeuvres les plus célèbres. Pour représenter l'écrivain, Rodin a fait poser un voiturier d'Azay-le-Rideau.

"Rodin a mis des mois à sillonner la région de Tours à la recherche d'un sosie de Balzac. Quand il l'a trouvé, il l'a fait poser au château de l'Islette, mais personne ne le sait. C'est ce que montre le film". Bénédicte Michaud, la propriétaire du chateau de l'Islette

Vincent Lindon et Izïa Higelin ont tourné quatre jours, de 7H du matin à 21H. Dans plusieurs scènes du long-métrage, on aperçoit aussi bien l'intérieur que l'extérieur du château. L'équipe a offert à Bénédicte Michaud la sellette sur laquelle le Rodin incarné par Vincent Lindon fait ses sculptures, dans le film. Cette pièce de bois a été placée dans la même pièce que des lettres et photographies des deux amants, confiées à l'Islette par le musée Rodin de Paris.

La sellette utilisée par Vincent Lindon est exposée sous des lettres et des photos prêtées par le musée Rodin de Paris © Radio France - Boris Compain

Le château de l'Islette a attiré 30 000 visiteurs, l'an dernier, entre mai et septembre. Toute la publicité autour de la sortie du film pourrait lui permettre d'augmenter sa fréquentation.