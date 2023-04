Le château de l'Islette rouvre ses portes avec un nouveau "jardin d'amour" imaginé par Alain Baraton

Après l'accident du mois de septembre dernier , le château de l'Islette rouvre ses portes, ce lundi 1er mai, avec, toujours, le premier étage accessible aux visiteurs, mais aussi l'immense parc, ses chaises longues, ses tables de pique-nique, sa buvette au bord de l'eau et nouveauté à venir : un "jardin d'amour" imaginé par le jardinier en chef du grand parc du château de Versailles, Alain Baraton.

C'est une information France Bleu Touraine, la propriétaire du château de l'Islette, Bénédicte Michaud nous a révélé travailler avec le célèbre jardinier, également chroniqueur sur France Inter et France 5, à la création d'un jardin installé sur une île de l'Indre : "tout va bientôt se concrétiser pour cet été".

Un "jardin d'amour" imaginé par le jardinier en chef du parc du château de Versailles

"L'île commence à se dévoiler, mais quand l'eau aura encore baissé, la création va commencer", explique Bénédicte Michaud, des étoiles dans les yeux. "L'équipe est déjà venue pour s'inspirer du lieu, ils vont créer un jardin d'amour fait de plantes majestueuses", détaille la châtelaine.

Un cadre idyllique puisque "quand on est là-bas on entend la chute d'eau et on voit en même temps pour la propriété à 180 degrés, c'est le meilleur endroit". C'est là que seront organisés, tous les samedis, des apéros au bord de l'Indre, une nouveauté 2023 qui vient s'ajouter aux apéros jazz du vendredi et aux nuits aux mille bougies du mercredi, déjà organisées l'an dernier.

Nouveauté 2023 : les apéros au bord de l'Indre

Quant au deuxième étage et aux combles, les travaux n'ont pas encore commencé, "la date de début est fixée, ça sera le 1er octobre", explique Bénédicte Michaud, qui souhaite une ouverture de ses espaces au public le 1er mai 2024. En attendant, la cagnotte en ligne est toujours ouverte. Les propriétaires ont récolté environ 38.000 euros sur les 150.000 nécessaires. Parmi les donateurs, deux seront tirés au sort, ils gagneront une nuit au château, repas compris.

Infos pratiques :

Ouverture de 10 heures à 19 heures.

Tarifs : adulte 10,50 euros, 7 euros pour les étudiants, moins de 18 ans et les habitants d'Azay-le-Rideau et Cheillé, gratuit pour les moins de 8 ans.