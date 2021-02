Le château de La Bussière rouvre son parc, son potager et sa boutique

"On a pris cette décision sur un coup de tête", raconte Laure Bommelaer, propriétaire du château. "Pas mal de monde nous demandait par téléphone ou par mail si on pouvait visiter ne serait-ce que les jardins." Après s'être renseignés ce mercredi auprès de la Préfecture, les propriétaires décident d'ouvrir leurs espaces extérieurs immédiatement.

60 hectares de nature

"On a pas une foule", conçoit la propriétaire : une vingtaine de personnes sont venues profiter du beau temps et des grands espaces ce samedi. Il faut dire qu'avec 60 hectares de domaine, comprenant des sous-bois, un étang et un potager, les mesures sanitaires sont facilement respectées. "On a pas besoin de jauge", poursuit Laure Bommelaer. "On a des gens de la région parisienne qui sont contents de pouvoir prendre l'air, retirer leur masque."

Ces quelques visiteurs ne représentent pas une rentrée d'argent suffisante pour le château, en grande difficulté financière depuis la crise sanitaire, mais ils permettent de faire revivre le domaine, fermé depuis plusieurs mois. "Les gens sont contents d'avoir quelque part où se promener, pour profiter de la nature, et nous aussi on est contents parce qu'on a pas pas pu ouvrir à Noël. On est en manque de visiteurs, on a envie de revoir du monde c'est un peu notre vocation de faire visiter La Bussière."

Le domaine de La Bussière compte 60 hectares de nature - Laure Bommelaer

Dans le parc, les visiteurs peuvent profiter d'un grand parcours de randonnée, un parcours de cabanes pour les familles et enfants, ou encore du potager "qui est classé jardin remarquable", précise la propriétaire. "En ce moment il y a une lumière magnifique au travers des arbres, c'est l'époque où les sous-bois sont les plus clairs, on sent que la nature est en éveil, on a des jonquilles partout dans le parc." Les jardins ont été entretenus pendant la fermeture.

Le domaine est ouvert jusqu'au 7 mars tous les après-midi de 14 heures à 17h45. A la fin des vacances, il sera fermé en semaine mais ouvrira aux mêmes horaires tous les week-end du mois de mars, "en espérant qu'on puisse ouvrir le château au mois d'avril", ajoute Laure Bommelaer.

Pour la visite, comptez 7 euros pour les adultes et 5,50 pour les enfants.