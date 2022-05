Le Château de la Garrigue : un lieu de concert et de réception atypique au beau milieu des champs

C'est un château perdu dans la campagne, à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse. Le Château de la Garrigue, à Villemur-sur-Tarn. C'est dans ce lieu atypique qu'aura lien l'enregistrement du concert "France Bleu Live" de Nolwenn Leroy, ce jeudi soir. Un domaine de onze hectares qui regroupe à la fois un château, une salle de concert, un restaurant, un chapiteau de cirque, une piscine, des sculptures géantes, un lac artificiel.

Un lieu atypique

En arrivant, on ne sait pas trop où donner de la tête : il y a d'abord ce château du 18ème siècle en briques foraines où Napoléon III, dit on, recevait ses maîtresses. Il y a des sculptures géantes et des œuvres d'arts disséminées dans le parc, comme cet éléphant rose qui trône sur un parterre de fleurs.

Une statue d'éléphant rose dans le parc du château © Radio France - Claudia Calmel

Et puis il y a, surtout, cette salle de réception que le propriétaire a commandé à François Hoyer, un de ses amis architecte, pour pouvoir accueillir les deux mille invités du mariage de son fils : "Il m'a donné une seule contrainte : il fallait que cette salle ait une forme de piano."

La salle de concerts et de réception en forme de piano vue du dernier étage du château © Radio France - Claudia Calmel

Un propriétaire discret, ancien professeurs dans l'Education nationale

Un piano à queue, situé juste à côté de la piscine en forme de violoncelle. Car le propriétaire Zeid Hassim est fan de musique. Cet ancien professeur de technologie en lycée à Toulouse, originaire de Madagascar, a quitté l'Education nationale pour se consacrer à ses activités commerciales. Il a fait fortune dans l'import-export avec son île natale en y envoyant notamment des pneus, des camions et des boisson et en faisant venir des litchis en Europe.

La piscine en forme de violoncelle © Radio France - Claudia Calmel

Zeid Hassim a acheté le château en 2012. Les travaux de remise en état, titanesques, ont duré six ans. Le domaine est ouvert au public depuis 2018. Mais à la base, le propriétaire voulait juste faire un cadeau à sa femme. Lucie Saladin est la responsable commerciale du domaine : "Quand il lui a montré le domaine, elle a dit qu'il était hors de question pour elle de vivre dans un château, qu'elle préférait sa maison à Bouloc. Il en a donc fait un magnifique lieu de réception."

Lucie Saladin, la responsable commerciale du domaine © Radio France - Claudia Calmel

Des événements festifs et culturels

Le Château de la Garrigue accueille en effet des mariages, des séminaires, des bar mitzvah, des élections de miss, des concerts, des pièces de théâtre et de nombreuses animations. Il a aussi, depuis l'an dernier, un chapiteau cirque. Un lieu spectaculaire, pas tout à fait à l'image de son propriétaire pour François Oyer qui décrit Zeid Hassim comme une homme très simple et très discret. L'architecte se souvient d'une scène avec un commercial venu parler affaires au château : "Ce commercial était venu me rencontrer sur le chantier. M. Hassim est arrivé. Il n'est pas très grand, il est très discret. Le commercial lui a alors demandé de ne pas nous interrompre, car il parlait à l'architecte. J'ai dû lui dire qu'il parlait, certes, à l'architecte, mais que c'était M. Hassim le grand patron"

François Oyer, l'architecte qui a réaménagé le Château de la Garrigue © Radio France - Claudia Calmel

Le château de la Garrigue est désormais bien connu par les habitants de Villemur-sur-Tarn, comme Sonia : "On y va de temps en temps. L'été, ils organisent des concerts avec un orchestre, il y a des tapas. C'est sans chichis, un peu à l'image du patron. C'est quelqu'un de très simple, très accessible."

Environ 15 000 personnes ont participé aux animations proposées par le château de la Garrigue, l'été dernier.