Le château de la Mothe-Chandeniers en plein chantier de sécurisation

Alors que le château a rouvert ses portes au public ce 17 avril, des travaux de sécurisation sont en cours pour permettre à terme d’accueillir le public dans l'enceinte du château en ruine

Un monument victime d'un incendie puis des travaux de sécurisation, cette histoire rappelle celle de Notre-Dame-de-Paris mais elle concerne aussi le château de la Mothe-Chandeniers situé aux Trois Moutiers dans la Vienne.

Victime d'un incendie en 1932, il est ensuite tombé en ruine pendant près de 90 ans. La végétation s'est peu à peu installée à l’intérieur même des anciennes pièces de ce luxueux château.

L'an dernier 27500 personnes se sont mobilisées pour sauver l'édifice. Elles se sont constitué en co-propriété afin d'apporter chacun de l'argent dans le sauvetage du château. Leur mobilisation a permis de lever plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet argent permet aujourd'hui de financer des travaux de sécurisation semblables (à une plus petite échelle) à ceux qui auront lieu à Notre-Dame-de-Paris dans les prochaines semaines. Un projet qui coûte près de 850 000 euros.

L'objectif c'est d'éviter qu'il y ait un quelconque effondrement, on renforce la charpente, les murs et on dispose des bâches pour éviter les infiltrations d'eau.

Carsten Hanssen, architecte sur le château de la Mothe-Chandeniers