Le château de la Reynerie à Toulouse attire les curieux grâce au film "Jeanne du Barry"

De Versailles à Toulouse, les liens sont parfois surprenants. Le château de la Reynerie dans le quartier du Mirail connaît un regain d'intérêt. Construit au XVIIIème siècle, le comte du Barry en a fait sa résidence secondaire. Comte qui n'était nul autre que le mari de Jeanne du Barry, la favorite du roi Louis XV, sa dernière maîtresse officielle.

Un film lui est consacré, intitulé "Jeanne du Barry", il vient de sortir en salle et a fait l'ouverture du Festival de Cannes. À l'affiche, Maïwenn la réalisatrice dans le rôle de la comtesse et Johnny Depp, dans le rôle de Louis XV.

De roturière à maîtresse du roi

Si Jeanne Bécu, roturière, fille illégitime d’une couturière et d’un moine franciscain a gravi les échelons jusqu'à Versailles et la cour du roi, c'est bien par l'intervention de Guillaume du Barry. C'est lui, son amant d'alors qui l'introduit dans la chambre du roi (grâce apparemment à ses connections avec son valet).

Louis XV tombe amoureux d'elle et veut en faire sa maitresse. Problème : pour le devenir, il lui faut un titre de noblesse. Elle se marie donc en vitesse à Guillaume du Barry : un mariage blanc et la voilà comtesse. Elle peut être présentée à la cour du roi et devenir officiellement sa favorite.

Les visites prises d'assaut

Guillaume de son côté, acquiert une belle fortune grâce à sa femme et peut s'offrir le château de la Reynerie. Désormais le château appartient à la mairie de Toulouse, il est ouvert aux visiteurs depuis un an à peine et c'est un succès.

Forcément le film amène du monde, la première visite depuis la sortie avait lieu ce samedi. "On a des gens qui ont vu le film et veulent plus de détails sur la vie de la comtesse et sur Guillaume du Barry", confirme la guide Sarah Chac. Madame du Barry, un personnage haut en couleur, érigé en symbole par beaucoup comme Colette pour sa liberté : "C'était une féministe avant l'heure, c'était intéressant de voir le film parce que ce n'est pas un personnage ordinaire et de la resituer dans le milieu dans lequel elle a vécu."

Même si elle n'a jamais résidé au château de la Reynerie, elle habitait à Versailles. Près de 20 ans après la mort de Louis XV, elle est guillotinée en 1793, en pleine Révolution. Une visite par mois est organisée au château. Elles sont complètes à chaque fois, pensez à réserver à l'avance sur le site de l'office du tourisme. Le jardin est en revanche ouvert librement au public.