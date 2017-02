Le château de Laàs en Béarn va bientôt accueillir un parc à thème

Révolution de château dans l'ouest Béarn. La principauté de Laàs et le département des Pyrénées-Atlantiques légataire du château officialise un partenariat public-privé avec la société Castèth & Enigmes pour y implanter un parc à thème.

Le château de Laàs va changer de nom l'année prochaine. Il va en fait accueillir un parc à thème baptisé château des énigmes. C'est un parcours de près trois heures pour les enfants et les adultes sur le thème des mousquetaires. Un projet de Philippe Lapouyade et Alexandre Tisné-Versailles de la société Castèth & Enigmes qui gérera ce parc à Laàs. Le beau père et son gendre, déjà présents au château d’Usson à Pons en Charente-Maritime et au château de Rocheux dans le Loir-et-Cher, espèrent arriver à l’équilibre financier d'ici deux à trois ans, avec 25.000 entrées annuelles.

Jusqu'à 42.000 entrées espérées

Ce partenariat public-privé a été voté en fin d'année 2016 par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Le département s'engage à auteur de 233.000 euros par an. La plus grosse partie de la somme étant amenée par les investisseurs cités ci-dessus à hauteur de 800.000 euros. Cette solution trouvée réjouit forcément le maire de Laàs et vice-président du Comité départemental de tourisme Jacques Pédéhontaa. Car d'ici cinq ans, le château des énigmes pourraient attirer jusqu'à 42.000 visiteurs par an.

Le château c'était jusque là un coût de fonctionnement annuel de 750.000 euros. Là, ce sera plus la même chose." ► Jacques Pédéhontaa, maire de Laàs

En attendant l'inauguration officielle à l'été 2018, dès juillet prochain, les promoteurs vont louer cinq cabanes installées dans des arbres du parc du château de Laàs. Un premier acte de l'implantation en Béarn avec aussi l’ouverture d’un Escape game, un jeu d’évasion en temps réel très en vogue, qui sera installé dans plusieurs pièces du château qui n'abrite pas la collection. Le prix d’entrée sera de 13 euros par adulte (plus de 12 ans), 11 euros pour enfants de 4 à 12 ans (gratuit pour les moins de 4 ans).