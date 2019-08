Le château de Lassay dans le Nord-Mayenne a désormais un timbre à son image

Le 13 septembre prochain, vous pourrez acheter un timbre avec le château de Lassay, du Nord-Mayenne. C'est une nouvelle initiative de la mission Stéphane Bern pour le patrimoine. Cela doit aider à la préservation de cet édifice mayennais et la propriétaire y veille déjà.

Vous verrez bientôt le château de Lassay, dans le Nord-Mayenne, sur vos timbres ! La mission Stéphane Bern, pour la préservation du patrimoine français, sort un carnet de 12 timbres le 13 septembre prochain.

Dessus, il y aura l'église Notre Dame de Rigny en Centre-Val de Loire, le Canal du Midi en Occitanie et donc, le château de Lassay, dans le Nord-Mayenne, pour les Pays de la Loire. Cet édifice mayennais faisait aussi partie de la première édition du Loto du patrimoine.

Tout est donc mis en oeuvre pour préserver cet château mayennais. Selon la propriétaire Cécilia de Montalembert, cela récompense les efforts déjà faits et de nouveaux travaux viennent même de commencer en cette fin août.

Ils concernent une quatrième tour du château, sur les huit au total. "On va reprendre toute la toiture, charpente et couverture. La maçonnerie de cette tour n'a pas été reprise depuis la construction au XVème siècle. C'est fissuré de toutes parts !", explique la propriétaire.

385 000 € pour la rénovation de cette quatrième tour

Les travaux sur cette tour vont prendre près d'un an et coûtent près de 385 000 €. Pour chaque phase de travaux, trouver des fonds reste le plus difficile car les sommes sont très élevées.

Cécilia de Montalembert fait appel à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) des Pays de la Loire, à la Région aussi. Elle peut aussi compter sur le soutien de fondations, notamment une fondation suisse pour les travaux de cette quatrième tour par exemple.

Vous pouvez aider le château de Lassay avec un don

"Quand on a fait des opérations de financement participatif, cela a très bien marché. Je ne veux pas en abuser car je n'ai pas envie de solliciter tout le monde, tout le temps. Mais il y a encore énormément à faire, on y reviendra probablement", souligne la propriétaire.

Au printemps 2020, il faudra revoir les fondations de l'édifice. Vous pouvez d'ailleurs continuer à faire un don au château de Lassay sur le site de la Fondation du Patrimoine.