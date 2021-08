Le château de Linières dans la liste des projets retenus par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern

Le château de Linières, à Val-du-Maine, dans l'Est du département de la Mayenne, a été sélectionné par la Mission Patrimoine, portée par l'animateur Stéphane Bern, pour une opération de réhabilitation du bâtiment principal et de sa chapelle.

96 projets pour les départements de métropole et 4 projets pour les collectivités d’outre-mer ont été sélectionnés cette année. Pour les propriétaires du château de Linières, à Val-du-Maine, c'est un coup de pouce bienvenu afin d'entamer d'importants travaux de rénovation, le bâtiment et sa chapelle sont à l'abandon depuis plusieurs années. Ses propriétaires, qui organisent ici chaque été des opéras en plein air, ont, par ailleurs, lancé un appel aux dons.

Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.

Ces projets seront financés notamment grâce à l’offre de jeux Mission Patrimoine de FDJ. FDJ propose dès le 30 août une nouvelle édition d’un ticket à gratter dédié au patrimoine et décliné en trois versions, sur lesquelles sont représentés les dix-huit sites emblématiques 2021. Ce nouveau jeu à gratter permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 €. Pour chaque ticket acheté, 1,83 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Cette offre est complétée cette année par six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 0,54 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Dix codes Loto seront également tirés au sort à chaque tirage, permettant au gagnant de remporter 20 000 €.