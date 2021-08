Le château de Magny-en-Bessin sélectionné parmi les 100 sites du loto du patrimoine

La Fondation du patrimoine, associée au ministère de la Culture et à la FDJ a annoncé ce lundi le nom des 100 "sites de maillages" qui pourront bénéficier d'aides à la rénovation. Parmi eux, 5 se trouvent en Normandie.

Château de Magny-en-Bessin (14)

Filature Levavasseur à Pont-Saint-Pierre (27)

Abbaye de la Lucerne à La Lucerne d’Outremer (50)

Château du Tertre à Belforêt-en-Perche (61)

Église Notre-Dame d’Hodenger à Hodeng-Hodenger (76)

Le château de Magny en Bessin, à côté de Bayeux, est sélectionné pour la deuxième fois . Ce joyau du XVIIIe siècle a été victime d'un incendie en 2016, et il y a trois ans déjà la fondation du patrimoine avait retenu Magny en Bessin . Avec l'aide d'autres mécènes et collectivités, 60 000 euros avaient pu être collectés et la somme avait servi à lancé les premiers travaux de restauration l'automne dernier.

Une association de sauvegarde du château de Magny s'est aussi constituée, et elle attend beaucoup de ce nouveau loto du patrimoine pour mettre le château à l'abri de la pluie et des infiltrations d'eau.