Le château de Maulnes dans l'Yonne sélectionné pour le loto du patrimoine

Cruzy-le-Châtel, France

La deuxième édition du loto du patrimoine est lancée. Avant les précisions de Franck Riester et de Stéphane Bern lundi, la liste des 18 premiers monuments sélectionnés pour bénéficier de ce loto a été dévoilée dimanche. Parmi eux, un bâtiment icaunais : le château de Maulnes, à Cruzy-le-Châtel. 3.000 sites en difficulté avaient été recensés avant la fermeture des candidatures le 28 février. Au total, 118 monuments doivent être désignés pour cet "An 2 de la Mission Patrimoine".

Finir les travaux commencés en 2011

L'aide reçue grâce au loto du patrimoine devrait servir à terminer les travaux de restauration de la façade, entamés il y a plusieurs années : "après de multiples études historique et archéologique, des travaux de restauration ont été entrepris entre 2011 et 2016. Seules trois façades contiguës sur cinq ont pu être traitées et deux façades restent donc dans un état préoccupant, précise le site de la Mission Stéphane Bern. Il s’agit de finaliser la restauration de l’édifice. Deux façades nécessitent encore des travaux urgents, portant sur les charpentes, les toitures, les façades ainsi que les planchers intérieurs."

En 2018, plus de 20 millions d'euros avaient été récoltés par le biais de ce loto du patrimoine, et de ses tickets de grattage mis en vente au prix de 15 euros. Il y aura cette année des tickets moins cher, vendus à 3 euros. Le tirage du Super Loto aura lieu le 14 juillet prochain.