Le château de Pau fermé à cause de la grève des guides et agents de sécurité

Les visiteurs ont eu la mauvaise surprise de trouver porte close au château de Pau ce samedi 8 avril, premier jour des vacances de Pâques de la zone A. Le parc qui entoure le bâtiment aussi était inaccessible. À l'entrée, une pancarte informait les passants que le château était fermé "en raison d'un mouvement social". En effet, des agents de sécurité et des guides étaient en grève pour dénoncer leurs conditions de travail qui se dégradent, et pour protester contre la réforme des retraites. Mais ils n'en étaient pas à leur coup d'essai puisque depuis le 19 janvier, le château a fermé 20 fois.

"On vient à Pau pour ça"

Au premier jour des vacances donc, cela entraîne de fortes perturbations alors que plus d'une centaine de personnes avaient réservés leurs billets. Iris est venue de Montpellier exprès : "c'est triste, on vient quand même à Pau pour ça, ça a un impact sur nos vacances."

Pourtant le personnel gréviste estime ne plus pouvoir faire son travail correctement. "Sur le domaine, nous avons 24 hectares à surveiller, mais nous ne sommes que deux, ça nous empêche de remplir complètement nos missions", explique Lorant Sedik, délégué CGT au château de Pau. Selon lui, il faudrait embaucher plus de monde. "Quand on programme beaucoup de visites guidées et qu'on a pas assez d'agents pour les assurer, ça entraîne une surcharge de travail et de la fatigue aussi bien mentale que physique". D'autres journées de fermetures sont prévues dans les semaines

qui viennent, mais les dates précises ne sont pas connues à ce jour.