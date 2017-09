Le château de Rambouillet est comme neuf pour les journées du patrimoine

Le château de Rambouillet dans les Yvelines rouvre ce vendredi avant les journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end.

Le château de Rambouillet dans les Yvelines a fait une importante cure de jouvence. Le public pourra à nouveau le visiter à partir de ce vendredi après deux ans de travaux pour refaire l’extérieur.

Prêts pour une visite du @ChRambouillet, résidence royale, impériale et présidentielle ? Suivez le guide ! pic.twitter.com/rHZRKhA1MP — le CMN (@leCMN) September 14, 2017

L’ancienne résidence d'été des présidents de la République est comme neuve. L'ardoise noire de la toiture brille de nouveauté. Les pierres ont été soigneusement nettoyées, les enduits refaits... les murs sont donc redevenus blancs et la végétation a été retirée des façades : "elles étaient très verdoyantes et très recouvertes et maintenant on voit très bien l’architecture, s’est réjoui Yvette qui n’était pas venue depuis dix ans, ça rappelle pas mal les châteaux forts du Moyen-âge avec les tours, la Renaissance avec les fenêtres".

Plusieurs constructeurs

Signe que la demeure a évolué au fil du temps, c'est d’ailleurs la raison pour laquelle il a fallu la rénover profondément : "il y a plusieurs époques de constructions de l’époque médiévale jusqu’aux profondes transformations du 17e / 18e siècle, a expliqué Sylvain Michel conservateur des monuments nationaux en charge de Rambouillet, il y a eu une dernière campagne au 19e et il faut ajouter tous les petits travaux réalisés pendant la présidence de la République au 20e. Il s’agit donc d’un vestige archéologique". François 1er, Napoléon Bonaparte ont séjourné dans ce château entouré de verdure.

"C’était aussi la résidence d’été de nos présidents" s’est exclamé un visiteur

Le lieu a été rendu au public en 2009 et des expositions sont désormais programmées comme celle qui ouvre ce vendredi en partenariat avec le château de Versailles : "Les Princes de Rambouillet, portrait de famille", autrement dit d’autres pensionnaires de la demeure au 18e siècle, à commencer par le Comte de Toulouse, fils de Louis XIV.