Le château de Ripaille est l'un des monuments historiques les plus visités de Haute-Savoie. Construit au 15ème siècle, il est aujourd'hui géré et entretenu par la Fondation Ripaille. Elle lance un appel aux dons pour restaurer l'une des pièces du château, le salon des Dames.

Thonon-les-Bains, France

Avec 42 mille visiteurs et utilisateurs par an, le château de Ripaille, à Thonon-les-Bains, est l'un des monuments historiques les plus fréquentés de Haute-Savoie. Entouré de 120 hectares de jardins et de forêt, l'édifice mêlant les styles néo-gothique et Art Nouveau constitue aujourd'hui le seul site naturel préservé en bordure du Léman.

Construit au 15 ème siècle, le château de Ripaille fut tour à tour propriété de la Maison de Savoie, habité notamment par Amédée VIII, puis des moines chartreux, et enfin, après la révolution de riches industriels alsaciens, les Engel-Gros, dont les descendants sont toujours en partie propriétaires, et impliqués dans la Fondation Ripaille, qui depuis 50 ans gère, et valorise ce patrimoine architectural avec la volonté affichée de faire du château une référence dans l'Histoire de la vie quotidienne et de l'art à la Belle Epoque, au 19 ème siècle.

Mais comme pour tous les monuments historiques, l'entretien du château de Ripaille coûte très cher. Les entrées du public n'en couvre qu'une petite partie. L'essentiel repose sur le mécénat, les subventions publiques, et les opérations de financements participatifs comme celle menée en ce moment et jusqu'au 12 juillet pour restaurer une des pièces du château, le boudoir, autrement appelé le salon des dames.

https://www.helloasso.com/associations/fondation-ripaille/collectes/preservation-du-chateau-de-ripaille

Le boudoir est une petite pièce d'une dizaine de mètres carré dont la restauration, et l'aménagement vont coûter 100 mille euros. La campagne de financement participatif en cours vise à collecter 10 mille euros.

Le boudoir est un salon féminin où la maîtresse de maison recevait, se reposait, et faisait son courrier ou ses travaux d'aiguilles © Radio France - Marie AMELINE

Le plafond du boudoir, en bois peint et sculpté, exige l'intervention d'experts de la restauration © Radio France - Marie AMELINE

Les 80% de financements ont déjà été réunis grâce à l’aide de l’Etat, du Ministère de la Culture, de la Région Auralpes, du Conseil départemental de la Haute Savoie et de la Ville de Thonon-les-Bains.