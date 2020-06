Le château de Saint-Fargeau annule son 40e spectacle historique estival

L'un des temps forts des festivités estivales icaunaises n'aura pas lieu cette année. Le spectacle historique du château de Saint-Fargeau (Yonne), en Puisaye est annulé cet été 2020 à cause de la crise sanitaire. En revanche, la direction du château a décidé de maintenir les visites de nuit aux chandelles.

30.000 entrées payantes l'été dernier

Le château de Saint-Fargeau devait célébrer son 40e spectacle historique cet été. "Avec des centaines d'acteurs sur cette scène, les gestes barrières et le port du masque auraient été impossible à respecter", explique le propriétaire Michel Guillot. Les personnes ayant réservé des places peuvent se faire rembourser auprès du château. L'été dernier, le spectacle historique avec quinze représentations avait comptabilisé près de 30.000 entrées payantes.

Le propriétaire du château se prépare à d'importantes pertes financières : "Oui ça va être un manque à gagner mais c'est secondaire par rapport à la crise sanitaire. On a bénéficié comme toutes les entreprises d'un crédit garanti par l'Etat mais on fera pas de travaux cette année voilà. Mais on allait pas pour une question financière braver cette crise qui paralyse la France et le monde depuis des mois".