Le château de Saint-Vidal devrait être très animé à partir de juin 2018

Racheté il y a un an et demi, le château de Saint-Vidal pourrait devenir une sorte de "Puy du fou" de Haute-Loire.

Le château de Saint-Vidal passera l'été prochain en mode "Puy du fou" avec des animations et des spectacles son et lumière pour transmettre l'histoire de cette forteresse millénaire. C'est l'objectif de Vianney d'Alençon, propriétaire des lieux depuis un an et demi. L'ouverture est prévue pour juin 2018.

La forteresse de Saint-Vidal a environ 1000 ans, jadis, elle était habitée par les gouverneurs du Velay et du Gévaudan. Pour en faire un nouveau lieu de visite et d'animation, 2,2 millions d'euros sont investis par Vianney d'Alençon et des partenaires comme la fondation Michelin. Il y a également 1 million d'euros de la part de la Région, du département et de l'agglomération.

Le soutien de Stéphane Bern

Le présentateur vedette de l'émission Secrets d'Histoire Stéphane Bern a également apporté son soutien au projet. Il explique que ce n'est pas exactement le modèle du Puy du Fou : "Non, le parc vendéen a été créé ex nihilo, c'est simplement le plus grand parc d'attraction. Les pierres n'ont rien d’authentique, alors que là on met en valeur un patrimoine autour de spectacles et de mises en lumière et mises en scène."