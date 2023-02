Le château de Sully-sur-Loire adopte un plan de sauvegarde des œuvres en cas d'incendie

C'est une démarche encore assez rare dans les sites et monuments de la région (même si la cathédrale d'Orléans et les châteaux de Blois et de Maintenon l'ont déjà entreprise) : le château de Sully-sur-Loire vient d'adopter un plan de sauvegarde des œuvres. L'idée, c'est de savoir quelles œuvres il faudra sauver en priorité, et avec quels moyens, en cas d'incendie majeur. Cela concerne aussi bien les tableaux que les tapisseries, ainsi que le mobilier.

Un incendie spectaculaire en 1918

Il faut dire qu'un incendie au château de Sully, ce n'est pas qu'une hypothèse d'école : "C'est déjà arrivé en 1918 à la suite d'un court-circuit, toute une aile de l'édifice avait alors brûlé, rappelle Sophie Pirou, la responsable du château. Deux autres incendies, de moindre importance, ont également eu lieu en 1945 et 1986." Or, depuis, le contexte a beaucoup changé : lorsque le Département du Loiret a racheté le château de Sully en 1962, le monument était quasi vide. Actuellement, grâce à la politique d'acquisitions et de dons, il compte quelque 500 œuvres !

Sophie Pirou, la responsable du château de Sully, avec le matériel acquis pour sauver les œuvres en cas d'incendie © Radio France - François Guéroult

D'où la rédaction de ce plan de sauvegarde des œuvres : un travail entamé en 2018, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS 45). "Le but est de savoir quelles œuvres il faudrait évacuer en priorité, avec quel matériel, comment s'y prendre, et avec quel personnel qualifié", résume Sophie Pirou. "On essaie d'anticiper au maximum, pour que, le moment venu, soient faits les meilleurs choix." Et en partant du principe qu'on ne pourrait pas tout sauver : "Pour que cela reste pertinent, il faut limiter à 30% des collections ce qu'on considère comme prioritaire."

163 œuvres à sauver en priorité

C'est ainsi que 57 œuvres ont été retenues comme "priorités absolues" et 106 comme "priorités secondaires". Selon 3 critères : la valeur marchande, bien sûr (le plus précieux à Sully étant les tapisseries) ; le statut des œuvres (certaines sont classées monuments historiques ou font l'objet d'un prêt du Mobilier national ou du centre des monuments nationaux) ; la valeur historique (en liaison avec l'histoire du château proprement dite). Le classement reste d'ailleurs secret, afin de ne pas éveiller l'intérêt éventuel des cambrioleurs.

Les tapisseries sur l'histoire de Psyché (XVIIe siècle) sont parmi les œuvres les plus précieuses conservées au château de Sully-sur-Loire © Radio France - François Guéroult

Pour être définitivement validé, ce plan de sauvegarde des œuvres doit encore faire l'objet d'un exercice grandeur nature avec les pompiers, l'an prochain. Une convention doit aussi être signée avec la ville de Sully-sur-Loire, pour identifier un lieu où seraient stockées les œuvres ainsi évacuées. "C'est un peu la difficulté de cette démarche, conclut Sophie Pirou, c'est très chronophage, on investit beaucoup de temps et aussi un peu d'argent pour l'achat du matériel nécessaire à l'évacuation (en l'occurrence, 11 000 €), tout en espérant que cela ne serve jamais."