Le château de Trangis à Évreux fermé pour raison de sécurité pendant trois mois

Ce sont les services technique qui ont constaté "des signes de dégradations de l’édifice, notamment des éléments de la charpente en bois et des planchers" indique le service communication de la Ville d'Évreux. Des dégradations qui proviennent "certainement du fait que la structure ait été en grande partie doublée et calfeutrée par des habillages au fil du temps, empêchant toute ventilation et favorisant la détérioration des pans de bois".

Une entreprise spécialisée s'est vue confier "un diagnostic structurel complet des ouvrages en bois, afin d’évaluer plus précisément l’état du bâti, qui nécessitera des sondages et des investigations complémentaires. Un diagnostic parasitaire sera également réalisé" précise le service communication.

Un des poumons verts d'Évreux avec son parc de dix hectares et son parcours d'accrobranches, l'accès au château de Trangis, ainsi que sa location, sont interdits au public pour une durée de trois mois, jusqu’au début du mois de mai 2023.