Le Château de Valençay lance un appel à témoignages pour une exposition sur la Seconde guerre mondiale

Valençay, France

Saviez-vous que la Venus de Milo a été abritée au château de Valençay pendant la Seconde Guerre mondiale ? De 1939 à 1946, le site a accueilli plusieurs œuvres d'art. "Il y a eu des trésors nationaux en grand nombre. Le château de Valençay avait l'avantage d'avoir un accès facile et des portes assez importantes pour permettre de mettre de grandes œuvres", confirme Sylvie Giroux, directrice du château de Valençay. Cette période particulière fera l'objet d'une exposition du 14 mars au 24 mai 2020, grâce notamment au travail de Manon Beulay.

Une exposition qui se veut participative

À cette occasion, le château de Valençay lance un appel à témoignages et une collecte en vue d'un prêt pour l'exposition. "C'est pour pouvoir enrichir cette exposition. Mais plus largement, c'est une initiative pour faire oeuvre commune", explique Sylvie Giroux, invitée de France Bleu Berry.

Des choses peuvent ressortir : des histoires, des photographies, des objets, des anecdotes"

"Je pense que c'est important d'en savoir un peu plus sur le contexte historique, le fonctionnement du château à cette époque. Ça intéresse beaucoup les habitants de Valençay. Ces témoignages sont très importants", ajoute Sylvie Giroux.

De nouvelles analyses pour faire expertiser le tableau attribué à Léonard de Vinci

L'autre actualité brûlante du château de Valençay, c'est ce tableau dont Léonard de Vinci pourrait être l'auteur. La mention qui parle de ce tableau a été découverte dans les archives. Les dimensions indiquées et la description correspondent à un tableau qui était dans les réserves du château. "On a passé une première étape. Il y a eu des expertises à l’œil nu. Il faut aller plus loin, il va falloir passer par une étude technique d'analyse. Avec la caméra multi-spectrale ou avec d'autres outils technologiques pour avoir une datation plus précise", détaille la directrice du château de Valençay.

Pour l'instant, il faut rester prudent. "Mais on voit qu'on a un environnement favorable. C'est aussi pour ça qu'on veut en savoir plus, comme tout le monde je crois. Si c'est un grand maître, c'est d'autant plus formidable. Ça n'aurait rien d'incohérent. Talleyrand était un collectionneur de peintures de grandes valeurs, on n'est pas n'importe où", conclut la directrice du château de Valençay.