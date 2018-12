Le château de Valençay profite de la fin d'année pour tester les nouveautés 2019

Chaque saison, l'équipe du château de Valençay travaille pour offrir des nouveautés à ses 90 000 visiteurs. Après la Salle des Trésors en 2018, elle a revu la salle à manger et concocté de nouvelles visites pour 2019.

Le château ferme le 6 janvier prochain, et la réouverture est prévue pour le 16 mars.

Valençay, France

Les châteaux vont entrer en hibernation avec la nouvelle année qui arrive. Le château de Valençay ferme le 6 janvier pour deux mois, il ouvre de nouveau le 16 mars prochain. Actuellement, il termine donc sa saison 2018. Une belle saison avec près de 90 000 visiteurs cette année, au cours de laquelle les visiteurs ont pu découvrir la nouvelle Salle des Trésors, avec les costumes, les médailles et les épées de Talleyrand. L'équipe du château elle, prépare déjà la saison prochaine.

Elle profite de la fin d'année pour tester des nouveautés. Elle a réaménagé la salle à manger, où Talleyrand recevait des ministres, des princes. "On voit de magnifique serviettes sur une nappe brodée avec le "V" de Valençay. Tout est bien dressé. On s'inspire de diverses archives, notamment d'Antonin Carême, célèbre cuisinier de Talleyrand, qui nous parle des fois de dressage des tables", décrit Fanny Chauveteau, assistante à la conservation au sein du château.

Une cave à liqueur en bois a été disposée sur un meuble à côté de la table. © Radio France - Aurore Richard

Quatre verres en cristal par personne, des sorbetières, etc., la table de la salle à manger n'a jamais été aussi fournie. Les visiteurs qui connaissent le château peuvent y voir une différence. Tout comme à l'extérieur, sur la Tour nord-ouest. "_Il n'y a plus l'échafaudage qui a été présent pendant plusieurs mois_. Cela permet de découvrir le château sans aucun travaux. Il est possible que les charpentes soient ouvertes à la visite, peut-être pas l'année prochaine, ou peut-être que si", explique Fanny Chauveteau.

Une "Speed Visite" est proposée aux visiteurs

En revanche, ce qui est déjà possible et qui le sera tout au long de l'année 2019, c'est une "Speed Visite". 20 minutes pour découvrir l'architecture, et les premiers propriétaires. "C'est un avant-goût de la visite du château. Cela peut paraître rapide mais ce sont vraiment les points clés donc cela permet de donner envie de revenir", espère la conservatrice. Les visiteurs pourront aussi découvrir le théâtre qui date du Premier Empire.