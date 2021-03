Le Château de Valençay se prépare à rouvrir son parc au public

C'est un haut lieu du tourisme en Berry : après 5 mois de fermeture, le parc du château de Valençay va rouvrir ses portes au public dès lundi 5 avril.

Les 53 hectares seront accessibles de 13h à 18h, tous les jours de la semaine. L'intérieur du château reste fermé, pour cause de Covid-19. Toutefois, des "speed visite" du château de Talleyrand, vu de l'extérieur et revenant sur son histoire et ses principales étapes architecturales, seront possibles.

Comptez 7 euros l'entrée à partir de 6 ans et 4,5 euros pour les 4-6 ans.