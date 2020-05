L'ouverture très attendue du château de Valençay ce jeudi

Les beaux jours, un weekend rallongé : moment bien choisi pour la réouverture du château de Valençay qui accueillera de nouveau des visiteurs à partir de ce jeudi de l'Ascension. Une vingtaine d'employés seront donc mobilisés pour accueillir le public, avec masque, gel hydroalcoolique à l'entrée, et fléchage au sol. "Nous allons accueillir les gens au compte-goutte à l'intérieur de la billetterie" explique la directrice du site Sylvie Giroux. "Devant, les jardiniers ont mis des petits arbustes, chacun doit attendre au niveau d'un arbuste et on rentre au fur et à mesure. On en peut pas déambuler dans le jardin français comme on le faisait, il y a un chemin à suivre, et après le jardin de la duchesse, on est complètement libre dans le parc."

La directrice du château de Valençay assure que tout est mis en oeuvre pour accueillir le public dans de bonnes conditions Copier

Il faut 50 visiteurs par jour pour que les finances soient à l'équilibre

Sylvie Giroux espère que la météo attirera du monde. "On espère accueillir plus de 50 personnes par jour ce qui est le point d'équilibre" explique la directrice qui reconnait que les pertes ont été importantes depuis mi-mars mais qui espère un gros mois de juin comme l'an dernier. "Il ne faut pas désespérer. On a encore juin, juillet, août et on fait de très belles saisons depuis trois ou quatre ans."