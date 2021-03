Le château de Versailles en péril, les Yvelines débloquent une aide d'urgence

Le département des Yvelines annonce ce mardi 23 mars qu'il va apporter 15 millions d'euros d'aide sur trois ans pour le château de Versailles. Le célèbre château en a bien besoin après des pertes estimées à 70 millions d'euros en 2020 à cause de la crise canitaire.

C'est un lieu mythique visité chaque année par des millions de personnes : le château de Versailles, en difficulté financière, va recevoir une aide des Yvelines, le département l'a annoncé ce mardi 23 mars. L'aide sera de cinq millions d'euros par an, pendant trois ans, soit quinze millions au total. Elle permettra de réaliser des travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil du public, à la réfection des toitures et des façaces de l'aile Nord, l'aile du Midi, le Grand Trianon ou encore à rénover la Grande écurie et ls grilles de l'Orangerie. "Il est impératif de soutenir le château dévasté par la pandémie, sinon des retards seraient pris sur la rénovation", explique Pierre Bédier, président du département.

En 2020, à cause de la crise sanitaire, le château de Versailles n'a été visité que par 2 millions de personnes, contre 8,2 millions en 2019. Le manque à gagner s'élevait donc à 70 millions d'euros.