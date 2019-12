Le Château de Villandry double sa fréquentation en décembre grâce à l'opération Noël au pays des Châteaux

C'est le petit dernier à rejoindre cette année l'opération Noël au pays des Châteaux et c'est un succès. Au total, depuis le 7 décembre et jusqu'à la fin des vacances scolaires, 10 000 visiteurs sont venus ou viendront au château de Villandry. Soit le double d'une fin d'année classique.

Villandry, France

Des sapins tous plus beaux les uns que les autres, des décorations florales dans chaque pièce, une forêt enchantée reconstituée sous les combles....

"Les décorations sont sublimes, ça donne un côté féérique, magique" © Radio France - François Desplans

Après Chenonceaux, Amboise, Azay-le-Rideau, Langeais, Chinon et Loches, Villandry est le septième et petit dernier à participer cette année à l'opération Noël au pays des Châteaux. L'objectif est clair, faire entrer l'univers et la magie de Noël pour attirer plus de visiteurs pendant une période traditionnellement moins porteuse pour les châteaux de la Loire.

Et ça marche ! A Villandry, le nombre de tickets d'entrée sera multiplié par deux. Avec au total depuis le 7 décembre et jusqu'à la fin de l'opération le 5 janvier prochain, la fréquentation atteint les 10 000 visiteurs. De quoi largement rentabiliser les frais de décoration et de personnel.

J'hésitais à participer à cette opération car jusqu'ici à Villandry, seuls les jardins étaient ouverts en décembre. Pour ouvrir le château, il a fallu du personnel en plus, préparer aussi toutes les décorations... soit 35 000 euros environ . Des frais rentabilisés uniquement à partir de 5 000 entrées. Nous en ferons près de 10 000, donc je ne regrette pas mon choix", Henri Carvallo, propriétaire du Château de Villandry

Vous avez jusqu'à la fin des vacances scolaires, le dimanche 5 janvier pour en profiter © Radio France - François Desplans