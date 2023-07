Le château de Villandry ne tirera pas de feux d'artifice cet été à cause de la sécheresse

Ce ne seront pas des gerbes de feu mais d'eau qui clôtureront les "Nuits des mille feux" du château de Villandry . Le monument situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tours organise ce vendredi 7 et samedi 8 juillet cette soirée exceptionnelle où des bougies éclaireront le parc. À la fin de l'évènement, il n'y aura pas de feux d'artifice mais un spectacle de jets d'eau.

Ce choix permet d'éviter une annulation à la dernière minute si un arrêté préfectoral est pris pour interdire les feux d'artifice à cause de la sécheresse et du risque d'incendie. "L'année dernière nous avons dû annuler nos feux d'artifice du mois d'août", raconte Henri Carvallo, le propriétaire du château de Villandry.

Henri Carvallo assure que le spectacle de vingt minutes sera tout aussi grandiose : musique, lumière, jets d'eau de plus de quinze mètres de haut. "Quand il y avait le feu d'artifice on voyait la forêt en fond. Là, on verra le château", décrit Henri Carvallo. "L'avantage d'un spectacle de cette nature par rapport à un feu d'artifice, c'est qu'il n'y aura pas de grande zone inaccessible au public pour des questions de sécurité. On sera moins serré." L'eau du spectacle est celle des douves en circuit fermé.

Les spectateurs pourront s'assoir dans l'herbe tout autour de l'endroit où aura lieu le spectacle de jets d'eau. © Radio France - Lucie Amadieu

Le spectacle de jets d'eau aura lieu sur ce bassin. © Radio France - Lucie Amadieu

Un spectacle plus coûteux

Le châtelain a dû faire des investissements pour ce spectacle. Il a dépensé 6.000 euros pour acheter une machine et des câbles. C'est pour avoir la puissance électrique nécessaire afin de faire jaillir l'eau. Le reste, c'est une société spécialisée dans ces prestations qui intervient. "C'est un peu plus coûteux qu'un feu d'artifice, peut-être 50% de plus quelque chose comme ça", explique Henri Carvallo, le propriétaire du château.

Henri Cavallo, le propriétaire du château de Villandry devant l'un des jardins du domaine. © Radio France - Lucie Amadieu

Le propriétaire des lieux reconnaît que lors de ces soirées, le monument est déficitaire voire au mieux à l'équilibre. Ce sont les entrées quotidiennes qui assurent le bon fonctionnement des lieux. Il n'exclut pas de revenir au feu d'artifice l'année prochaine ou d'alterner d'une année à l'autre.

Pour autant, pas question d'augmenter les tarifs pour voir le spectacle : toujours 14 euros pour les adulte, 8 euros pour les jeunes, gratuit pour les moins de 8 ans. Il y a une jauge de 2.000 personnes donc il faut s'inscrire . Le spectacle de jets d'eau clôturera aussi les "Nuits des mille feux" des 4 et 5 août 2023.