Le château de Villandry réalise le meilleur début d'année de son histoire !

Après une année 2016 délicate, Villandry a explosé sa moyenne de visiteurs sur les quatre premiers mois de l'année : plus de 33.000 au lieu d'environ 20.000 habituellement.

Comme tous les sites touristiques de la région, le château de Villandy a connu une année 2016 difficile. D'abord, les attentats terroristes à Paris et à Nice qui ont durement touché le tourisme français en général. L'absence de longs week-ends et un printemps maussade ont découragé beaucoup de visiteurs potentiels. Pour finir, le château a même été obligé de fermer ses portes quelques jours à cause des risques d'inondation en juin 2016.

Mais cette année, tous les voyants sont au vert. Le soleil abondant au début de printemps a permis aux fameux jardins de Villandry de fleurir plus précocement. Le calendrier est avantageux, avec pas moins de cinq week-ends prolongés d'ici fin juin. Le dollar fort permet d'attirer les touristes américains, dont le nombre aurait doublé par rapport à l'année dernière.

Le château de Villandry a voulu capitaliser sur ces conditions favorables en organisant, de concert avec sept autre sites d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher (dont les châteaux d'Amboise, de Cheverny, et le zoo de Beauval), une vaste campagne promotionnelle à Paris. 1.500 affiches ont été posées, dans le métro notamment. Paris connaît également un regain de l'activité toursitique en ce début d'année, ce qui permet d'attirer les touristes étrangers en plus des Parisiens.

La clientèle étrangère est cruciale pour le château de Villandry, puisqu'elle représente 40 % des visiteurs, et ce nombre serait en augmentation. On assiste également à une diversification des pays d'origine : en plus de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, le directeur et propriétaire du château Henri Carvallo reçoit de plus en plus de touristes en provenance de Corée du Sud, d'Australie, d'Israël, mais aussi du Brésil, de Colombie et du Vietnam.

Mais le propriétaire préfère rester prudent quant à la suite des événements. 33.000 visiteurs en quatre mois, c'est une progression spectaculaire, mais ça ne représente jamais qu'à peine un dixième de la moyenne annuelle des visiteurs (350.000). Le début de l'année 2016 avait aussi été très bon, avant que les contraintes susmentionnées de ralentissent l'activité touristique en France en général, et dans la vallée de la Loire en particulier. Mais sans catastrophe du genre, 2017 pourrait bien constituer une année record.