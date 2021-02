Le château du Faucon rouvre pour la Saint-Valentin

Le Château du Faucon, hôtel-restaurant quatre étoiles de Donchery, était fermé depuis le mois de novembre. Il rouvre pour le week-end de la Saint-Valentin et répétera l'opération si les clients sont au rendez-vous.

Niché dans un château du 17ème siècle au coeur d'un parc de 28 hectares, le château du Faucon a fermé en novembre 2020, les restrictions de déplacements liés à la crise sanitaire le privant d'une bonne partie de sa clientèle, notamment étrangère. Sans perspective de réouverture, l'hôtel-restaurant quatre étoiles avait pris pour horizon la Saint-Valentin, et, à l'approche de la date, a décidé de tenter une réouverture du vendredi 12 au dimanche 14 février.

Ca fait du bien de revoir de la vie – Jean-François Robin, propriétaire du château du Faucon

Les hôtels sont toujours autorisés à ouvrir. Les repas, en revanche, doivent être pris en chambre. "Ce galop d'essai de la Saint-Valentin donne le moral à l'équipe. On va essayer de rester sur cette dynamique", sourit le propriétaire Jean-François Robin.

Des travaux ont été effectués pendant la période de fermeture. Cuisines rénovées, fenêtres changées...De nouvelles chambres ont été aménagées.

Ce dimanche 14 février, le repas de Saint-Valentin prévoit notamment homard bleu à la pulpe de févettes et aux carottes à la mangue, morillons et beurre de corail, ou encore un magret de canard farci au foie gras, agrumes et gâteau mollet. Des braseros illumineront le parc.

Chambre du domaine du Château du Faucon © Radio France - Alexandre Blanc

Si les clients sont au rendez-vous, le château du Faucon rouvrira chaque vendredi, samedi et dimanche.