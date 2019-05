Le château du Haut-Koenigsbourg étoffe son offre de visite

Château du Haut Koenigbourg, Orschwiller, France

Des concerts, des visites médiévales et fantastiques avec figurants en habits, des parcours sensoriels ou la découverte de parties habituellement fermées... Le château du Haut-Koenigsbourg, qui lance sa saison en ce début du moi de mai, sort le grand jeu pour compléter ses visites plus traditionnelles. L'édifice est l'un des moteurs du tourisme en Alsace, avec plus d'un demi-million de visiteurs par an.

Un maillot jaune sur le toit, pour le passage du tour de France

Le château peut également s'appuyer sur ses ressources, afin d'attirer encore plus de monde à l'occasion d'expositions temporaires. "Il regorge de richesses, souligne Bruno Caro, son directeur. Nous voulons montrer des choses qui n'ont jamais été vues. Des lieux insolites, la cuisine 1900, le cabinet de l'empereur, le donjon que l'on peut visiter par petits groupes."

"Nous avons également des meubles, des tissus, des objets d'art que nous exposons de temps en temps."

Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, teste une visite en réalité virtuelle © Radio France - Olivier Vogel

La 10 juillet, le château se mettra sur son 31 pour l'étape du tour de France : un maillot jaune sera installé sur le toit de l'édifice, qui sera survolé en direct par les hélicoptères de télévision.

Pour le conseil départemental du Bas-Rhin, propriétaire du château, le Haut-Koenigsbourg est une affaire plus que rentable. "À travers les recettes et les visites, nous dégageons un million d'euros de recettes nettes par an, acquiesce Frédéric Bierry, le président du conseil départemental. Cela nous permet d'investir. Nous avons encore plusieurs millions d'euros à investir dans les 3-4 années à venir pour des travaux au château. Ensuite, les recettes nettes permettront de dégager des moyens supplémentaires pour le département, pour d'autres politiques."

Château du Haut-Koenigsbourg, en mai 2019 © Radio France - Olivier Vogel

Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, propriétaire de lédifice, a également annoncé la mise en place prochaine d'un label "Châteaux forts du Rhin supérieur" qui doit permettre de valoriser ce patrimoine d'Alsace et de proche Allemagne au même titre que les châteaux de la Loire par exemple.