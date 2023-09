Le château fort de Sedan élu Monument préféré des Français 2023

Le plus grand château fort d'Europe, à savoir le château-fort de Sedan (Ardennes) a été élu ce mercredi "Monument préféré des Français 2023", lors de l'émission du même nom, présentée par Stéphane Bern . Ce château situé dans le Grand-Est a été élu parmi 14 monuments issus des différentes régions de France. Il devance l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire et le domaine de Chaalis dans la forêt d'Ermenonville.

Il succède à l a gare maritime transatlantique de Cherbourg-en-Cotentin et le Redoutable qui avaient emporté les votes du public en 2022. Cette forteresse construite au XVe siècle s'est agrandie au fil du temps.

Six siècles d'histoire

Si le château fort de Sedan est aussi monumental, c'est parce que sa construction ne s'est pas faite d'un seul tenant. Tout débute en 1424, quand Evrard III de La Marck entreprend la construction du château et de son prieuré. Il va petit à petit s'agrandir pour devenir au final le plus grand château fort d'Europe, d'une superficie de 35 000 mètres carrés répartis sur sept niveaux. C'est un véritable condensé d'architecture militaire du XVe au XIXe siècle, avec des murs qui font plus de 25 mètres d'épaisseur.

Après avoir obtenu la reconnaissance de la Souveraineté, le dernier prince de Sedan, pour sauver sa tête, en fit don au roi Louis XIII en 1642. Racheté par la municipalité en 1962, il est classé monument historique depuis 1965.

Un lieu emblématique des Ardennes

La forteresse a tout récemment accueilli son 100.000ᵉ visiteur de l'année. Faire venir un public de plus en plus nombreux, c'était l'une des ambitions du groupe Alfran, la société d'économie mixte qui a pris la direction d'exploitation en 2020. Elle a notamment modernisé le circuit de visites, mis en place des visites guidées théâtralisées et des ateliers pédagogiques. On y trouve même un escape game et bien sûr de nombreux évènements tout au long de l'année.

Entre les bastions, la galerie des princes où a eu lieu le mariage de Charlotte de La Marck avec Henri de la Tour d'Auvergne en 1591, et la salle de la colonne, le château fort propose de nombreux espaces à visiter. Grâce à son implantation stratégique sur une colline, il propose aussi un point de vue exceptionnel sur la ville de Sedan.

La galerie des princes est l'une des salles les plus prisées du château de Sedan © Radio France - Alexandre Blanc

Nouveau parcours de visite "Les Noces Princières"